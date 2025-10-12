Hörl und Eder holen auch Normalschanzen-Titel bei Staatsmeisterschaften

Die Salzburger Jan Hörl und Lisa Eder haben eine Woche nach ihren Großschanzen-Siegen in Bischofshofen am Sonntag in Saalfelden die Skisprung-Staatsmeistertitel von der Normalschanze geholt.

Hörl setzte sich vor den Tirolern Manuel Fettner und Jonas Schuster durch, Stefan Kraft wurde Zehnter. Eder siegte vor der Oberösterreicherin Julia Mühlbacher und der Kärntnerin Hannah Wiegele. Die Kombinierer-Titel gingen an Franz-Josef Rehrl vor Stefan Rettenegger bzw. Katharina Gruber.

(APA) Foto: GEPA