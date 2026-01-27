Hörl und Embacher legen Pause ein

Unmittelbar vor den Olympischen Spielen in Italien verzichten die rot-weiß-roten Skispringer Jan Hörl und Stephan Embacher auf einen Einsatz beim Weltcup in Willingen.

In Deutschland finden am Wochenende noch zwei Großschanzen-Bewerbe auf der Mühlenkopfschanze statt. Die erste Skisprung-Medaillenentscheidung bei den Winterspielen in Predazzo steigt für die Männer am 9. Februar auf der Normalschanze.

„Ich mache eine Pause, ein bisschen weg vom Skispringen. Ich werde schauen, dass ich körperlich topfit bin und dann mit voller Frische nach Italien fahre“, sagte Hörl am Dienstag im Rahmen der Olympia-Einkleidung in Wien.

