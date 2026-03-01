Hoffenheim-Altstar vor Verlängerung?

Andrej Kramaric ist bei der TSG Hoffenheim eine Legende. Nach Sky Sport Infos könnte die Erfolgsgeschichte beim deutschen Bundesligisten auch fortgesetzt werden.

Zwischen der TSG und dem kroatischen Angreifer laufen jetzt nämlich konkrete Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung über 2026 hinaus. Ein offizielles schriftliches Angebot liegt vor.

Kramaric würde gerne in Hoffenheim bleiben. Offen ist noch die Laufzeit der Verlängerung (2027 oder 2028).

Der 34-Jährige spielt seit 2016 für Hoffenheim, seit 2019 ist er Rekordtorschütze des Vereins in der deutschen Bundesliga.

Bild: Imago