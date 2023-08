Mit Karic, Honsak & Klarer: Darmstadt blamiert sich im DFB-Pokal – Hoffenheim weiter

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt hat sich im deutschen Fußball-Cup blamiert.

In der ersten Runde des DFB-Pokals unterlagen die mit Christoph Klarer, Mathias Honsak und Emir Karic in der Startelf eingelaufenen Hessen am Montag mit 0:3 beim FC Homburg aus der Regionalliga Südwest. Die Homburger stehen als einziger Viertligist in der zweiten Runde. Die TSG Hoffenheim mit Florian Grillitsch kam hingegen nach schwachem Start mit einem 4:1 bei Drittligist Lübeck souverän weiter.

Im Homburger Waldstadion trafen Markus Mendler (10.), Michael Heilig (49.) und Phil Harres (81.) für die Saarländer. In der 89. Minute scheiterte Darmstadts Filip Stojilkovic mit einem Foulelfmeter an Homburgs Torhüter. Darmstadts Neuzugang Klarer und Honsak wurden eine Viertelstunde vor Schluss ausgetauscht, Karic spielte durch.

Hoffenheim dreht Partie

Andrej Kramaric hat die TSG Hoffenheim bei der Rückkehr von ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch zum achten Mal in Folge in die zweite Runde des DFB-Pokals geführt. Der kroatische Nationalspieler Kramaric erzielte beim 4:1 (1:1) bei Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck die ersten beiden Treffer (42., 60., Handelfmeter). Für die Entscheidung sorgten die Neuzugänge Marius Bülter (70.) und Julian Justvan (76.).

Tarik Gözüsirin (35., Foulelfmeter) hatte den Außenseiter in Führung gebracht. Doch besonders Kramaric bewahrte die TSG vor dem Ligastart am Samstag (15.30 Uhr live auf Sky) gegen den SC Freiburg vor einem Rückschlag.

Ex-Lustenauer Hugonet trifft für Magdeburg

Der deutsche Zweitligist 1. FC Magdeburg hat im DFB-Pokal erstmals seit sechs Jahren wieder die zweite Runde erreicht. Die Elbestädter beendeten bei Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg ihre „schwarze Pokalserie“ nach fünf Erstrunden-Pleiten durch einen 2:1 (1:0)-Erfolg. Die Gastgeber hingegen, im Vorjahr noch Erstrunden-Stolperstein für Bundesligist 1. FC Köln, scheiterten erstmals seit 2019 wieder an ihrer Auftakthürde.

Die Treffer für Magdeburg, mit sieben Pokal-Erfolgen Rekordsieger im Cup-Wettbewerb der DDR, erzielten Luca Schuler (16.) und der ehemalige Lustenau-Verteidiger Jean Hugonet (60.). Für den Jahn konnte Dominik Kother (64.) vor 9464 Zuschauern nur noch verkürzen.