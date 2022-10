Hoffenheim-Stürmer Dabbur fällt bis Jahresende aus

Der deutsche Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss bis zum Jahresende auf Munas Dabbur verzichten. Der Stürmer fällt aufgrund einer schweren Schulterverletzung aus, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Ob der 30-Jährige operiert werden muss, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.

Dabbur, in seiner Zeit bei Red Bull Salzburg zweimal Torschützenkönig in Österreich (2017/18 und 2018/19), musste beim zurückliegenden Bundesligaspiel gegen Bayern München (0:2) ausgewechselt werden, nachdem er auf die bereits zuvor lädierte linke Schulter gefallen war. Der Israeli erzielte in der laufenden Spielzeit in zwölf Pflichtspielen sechs Treffer für den aktuellen Tabellensiebten.

(APA)/Bild: Imago