Hoffenheim verpflichtet japanischen Nationalspieler

Die TSG Hoffenheim hat sich die Dienste des japanischen Nationalspielers Koki Machida gesichert.

Der 27 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom belgischen Meister Royale Union Saint-Gilloise in den Kraichgau und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte.

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker sagt über den 17-maligen japanischen Nationalspieler: „Er ist international erfahren und gehörte in der vergangenen Meistersaison von Royale Union Saint-Gilloise zum absoluten Stammpersonal.“ Machida sei „ein kompromissloser Verteidiger, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Er ist zudem aufgrund seiner Größe sehr kopfballstark und verfügt über eine gute Übersicht sowie eine präzise Spieleröffnung.“

Der 1,90 Meter große Machida kam in Saint-Gilloises Meistersaison in 25 Spielen zum Einsatz, hinzu kamen acht Spiele in der Europa League.

(SID) / Bild: Imago