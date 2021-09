Hoffenheims Wienroither trifft im zweiten CL-Spiel in Folge

Laura Wienroither hat sich auch im Rückspiel der 2. Runde der Frauen-Fußball-Champions-League in die Schützenliste eingetragen. Die 22-jährige Oberösterreicherin traf am Mittwoch beim Heim-3:3 von 1899 Hoffenheim gegen den FC Rosengaard in der achten Minute zum 1:0 und bereitete auch den zweiten Treffer ihres Teams vor. Auch beim 3:0-Sieg in Schweden hatte die ÖFB-Teamspielerin getroffen, sie hatte damit großen Anteil am Aufstieg in die erstmalig ausgetragene Gruppenphase.

Inklusive Liga traf die als Rechtsverteidigerin aufgebotene Wienroither im dritten Pflichtspiel in Folge. Wie sie spielte auch Linksverteidigerin Katharina Naschenweng durch. Nicole Billa, Deutschlands Fußballerin des Jahres, wurde zur Pause eingetauscht.

(APA)

Artikelbild: Imago