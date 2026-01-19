EM-Wunder gesucht: So kommt Österreich in die Hautprunde
Österreich hat bei der Handball-EM unerwartet wieder Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde.
Möglich macht das die überraschende 27:30-Niederlage Deutschlands gegen Serbien. Zuvor war man nach dem 25:30 gegen Spanien bereits von einem Aus ausgegangen.
Am Montag kommt es in Herning zum entscheidenden Gruppenfinale. Zunächst trifft Österreich um 18 Uhr auf Serbien, danach spielt Spanien gegen Deutschland (20.30 Uhr).
Hutecek: „Können mit Top-Mannschaften mithalten“
Die Ausgangslage ist klar: Österreich muss Serbien mit mindestens vier Toren Differenz besiegen. Schlägt Spanien anschließend Deutschland, würde sich Österreich im direkten Vergleich mit den punktgleichen Serben und Deutschen durchsetzen.
Neben der kleinen Chance auf die Hauptrunde geht es für Österreich zumindest um Platz drei in der Gruppe. Dieser würde die Vorqualifikation für die WM 2027 ersparen – ein zusätzlicher Anreiz im alles entscheidenden Spiel gegen Serbien.
Artikelbild: Imago