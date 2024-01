Holding Six für Bayern? Tuchel sieht anderen Bedarf

Wie bereits im Sommer von Sky bestätigt, sind sich der FC Bayern und Joao Palhinha nach wie vor grundsätzlich mündlich einig. Der Mittelfeldspieler des FC Fulham ist für die Münchner aktuell jedoch zu teuer. Es gibt keine Anfrage und damit auch kein Angebot für den 28-jährigen Portugiesen.

Doch benötigt der deutsche Rekordmeister mittlerweile überhaupt noch eine Holding Six? „Wenn man heute auf unsere Aufstellung schaut, dann fehlt es nicht im zentralen Mittelfeld“, ließ Trainer Thomas Tuchel am Samstag in der Mixed Zone in Basel, wo auch Sky vor Ort war, aufhorchen.

Der Bayern-Trainer weiter: „Es ist eher so, dass wir noch einen bräuchten, der uns rechts aushelfen könnte und da vielleicht flexibel einsetzbar wäre.“ In Basel startete Joshua Kimmich auf der Position des Rechtsverteidigers. Tuchel und die Bosse sehen den Nationalspieler aber im Mittelfeld.

Konrad Laimer hatte für das Testspiel im St. Jakob-Park passen müssen, sollte allerdings in der kommenden Woche wieder einsatzbereit sein. Anders Noussair Mazraoui: Der Marokkaner weilt mit der Nationalmannschaft beim Afrika-Cup. „Es geht in erster Linie um Qualität in der Mischung mit Persönlichkeit. Es ist eine schwierige Suche, aber wir sind dran“, so Tuchel abschließend.

(skysport.de) / Bild: Imago