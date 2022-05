Holland verlässt LASK

via

via Sky Sport Austria

James Holland bricht die Zelte in Linz ab. Der Australier verlässt den LASK nach fünf Jahren.

Der 33-jährige Mittelfeldspieler war seit 2017 für die Athletiker im Einsatz, wurde mit dem LASK in der Saison 2018/19 Vizemeister und bestritt vier Europacup-Saisonen für die Linzer. Insgesamt kam der Australier 180 Mal für den LASK zum Einsatz – öfter als für jeden anderen Verein. Entsprechend positiv fällt die Bilanz von James Holland bei seinem Abschied aus: „Ich hatte fünf wunderschöne Jahre beim LASK, die zu den besten in meiner Karriere zählen. Für all die tollen Momente und Erinnerungen – und für die Unterstützung der Fans – bin ich sehr dankbar. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein alles Gute für die Zukunft!“

LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic schlägt die in gleiche Kerbe: „James hat in den letzten Jahren viel für den LASK geleistet und seinen Teil zum sportlichen Erfolg beigetragen, dafür gebührt ihm der Dank der LASK-Familie.“

(Presseaussendung LASK/Bild: GEPA)