Holstein Kiel entlässt Trainer Rapp

Holstein Kiel sich von Cheftrainer Marcel Rapp getrennt. Das gab der Klub von ÖFB-Legionär Stefan Schwab am Dienstagvormittag offiziell bekannt. Nach vier Pleiten in Folge in der 2. Deutschen Bundesliga und dem Abrutschen auf Rang 14 hatten die Kiel-Verantwortlichen genug und zogen die Reißleine.

„Ausschlaggebend für die Entscheidung war die sportliche Entwicklung in den vergangenen Wochen sowie die Gesamtsituation in der laufenden Saison der 2. Bundesliga. Trotz großem Engagement und hoher Identifikation mit dem Verein konnte die Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerteam zuletzt nicht die erhofften Ergebnisse erzielen. Die Verantwortlichen sehen daher in einem Trainerwechsel einen notwendigen Schritt, um damit neue Energien freizusetzen“, verkündete der Verein auf Instagram. Co-Trainer Dirk Bremser übernimmt interimsweise die Verantwortung.

„Holstein Kiel wird für mich immer ein besonderer Verein bleiben und ich wünsche dem ganzen Klub nur das Beste. Ich bin überzeugt, dass wir die sportlichen Herausforderungen gemeinsam gemeistert hätten. Gleichzeitig habe ich weiterhin enorme Energie und große Lust, an der Seitenlinie zu arbeiten“, sagte Rapp zu Sky Sport. Auch sein Co-Trainer Alexander Hahn verlässt die Störche.

