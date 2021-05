Holstein Kiel weiter auf Erstliga-Kurs – Honsak Matchwinner für Darmstadt

Holstein Kiel hat auf beeindruckende Weise einen weiteren großen Schritt in Richtung erste deutsche Bundesliga gemacht. Im Heimspiel gegen FC St. Pauli gewann Kiel am Freitagabend nach einem starken Auftritt 4:0 (2:0) und rückte – bei einem Match weniger – mit 56 Punkten in der 2. Liga bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten Greuther Fürth heran.

Ahmet Arslan (22.), Fin Bartels (24./49.) und Janni Serra (67.) bezwangen den österreichischen Torhüter Dejan Stojanovic. Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller vergab zwei Chancen (11., 13.) auf die Führung für St. Pauli, das nun auch rechnerisch keine Aufstiegschance mehr hat.

Mathias Honsak schoss Darmstadt 98 mit seinem Tor in der 68. Minute zu einem 2:1-Sieg bei Hannover 96.

(APA)/Bild: Imago