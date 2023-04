Holt Glasner einen ÖFB-Teamspieler nach Frankfurt?

Gibt es bald einen weiteren ÖFB-Legionär in der Deutschen Bundesliga? Wie die „Bild“ berichtet, steht Innenverteidiger Flavius Daniliuc bei Eintracht Frankfurt hoch im Kurs.

Der 21-Jährige steht aktuell in der Serie A bei US Salernitana unter Vertrag, wo er eine wichtige Rolle in der Abwehr einnimmt. 20 Ligaspiele absolvierte Daniliuc in der laufenden Saison. Im März deübtierte er in der EM-Qualifikation gegen Estland für das ÖFB-Team.

Eintracht Frankfurt, das Team von Oliver Glasner, kämpft in der heurigen Saison mit Defensivproblemen. 40 Gegentore musste die SGE in 27 Bundesligaspielen hinnehmen. Mit Willian Pacho von Royal Antwerpen hat die Eintracht bereits die erste Neuverpflichtung für die Defensive fixiert, allerdings will man offenbar noch einen weiteren Defensiv-Spezialist verpflichten. Auch, weil Abwehrchef Evan Ndicka die Frankfurter voraussichtlich zu Saisonende ablösefrei verlassen wird.

Bild: Imago