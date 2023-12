Holt Real einen alten Bekannten als Alaba-Ersatz?

Nach seinem Kreuzbandriss muss Real Madrid mehrere Monate lang auf ÖFB-Star David Alaba verzichten. Um dennoch die ambitionierten Ziele zu erreichen, benötigen die Königlichen nun Ersatz und sind dabei offenbar auf einen alten Bekannten gestoßen. Raphael Varane könnte laut COPE zurück in die spanische Hauptstadt wechseln.

Der französische Weltmeister spielte bereits von 2011 bis August 2021 für den spanischen Rekordmeister und gewann mit Real sämtliche nur erdenklichen Titel, ehe er für 40 Millionen Euro zu Manchester United wechselte.

Bei den Red Devils konnte er – auch aufgrund einiger Verletzungen – nicht mehr an seine Form bei Real anknüpfen und soll laut ESPN auch an einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub interessiert sein. Doch United hat wohl kein Interesse, den 30-Jährigen abzugeben. Zuletzt stand Varane gegen den FC Bayern und den FC Liverpool auch in der Startelf.

Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis 30.06.2025.

