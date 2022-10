Holt Salzburg gegen Dinamo Zagreb den ersten Sieg? Sky Sport Austria zeigt auch am dritten Spieltag alle Matches der UEFA Champions League live

Der dritte Spieltag läutet einen heißen UEFA Champions League Monat bei Sky ein. Im Oktober erwarten Sky Seher:innen gleich drei Spieltage mit den besten Teams Europas. Weiterhin alle Chancen auf den Aufstieg hat Österreichs Aushängeschild Salzburg.

FC Salzburg gegen Dinamo Zagreb am Mittwoch ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Bereits am Dienstag Bayern München gegen Viktoria Pilsen ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Alle weiteren Begegnungen des dritten Spieltags wie der Schlager Inter Mailand gegen den FC Barcelona oder FC Chelsea gegen den AC Milan ebenfalls live als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Sky feiert die Saison 2022/23 mit der kompletten UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League, allen Spielen der ADMIRAL Bundesliga, der Premier League, der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokals

Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Champions League Saison 2022/23 live. Sky überträgt in Österreich alle Begegnungen der Königsklasse als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz. Fußballfans werden bei Sky Sport Austria sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bereits ab 18:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung auf die Königsklasse des Fußballs eingestimmt.





FC Bayern, FC Liverpool oder Eintracht Frankfurt – alle Spiele am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Der dritte Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase startet am Dienstag mit österreichischer Beteiligung, wenn der FC Bayern München mit Marcel Sabitzer auf Viktoria Pilsen trifft. Das Match kann ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria verfolgt werden. Im Anschluss folgt das Topspiel des Tages: Inter Mailand empfängt den FC Barcelona. Auch in Frankfurt ertönt zeitgleich die Hymne, wenn die Eintracht auf Tottenham Hotspur trifft.

Salzburg visiert gegen Zagreb den ersten vollen Erfolg an – der Mittwoch in der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria

Nach zwei respektablen 1:1 Remis gegen den italienischen Meister AC Milan und auswärts gegen den FC Chelsea möchte der FC Salzburg nun daheim gegen Dinamo Zagreb den ersten vollen Erfolg einfahren. Gelingt dem österreichischen Meister gegen die Kroaten der erste Dreier? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

In den Abendpartien fordert David Alaba mit den Königlichen den ukrainischen Vertreter Shakthar Donezk und Chelsea trifft auf den AC Milan. Sky Sport Austria zeigt auch alle weiteren Spiele des Mittwochs live.



Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Der 3. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Bayern München – Viktoria Pilsen ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Olympique Marseille – Sporting Lissabon ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Liverpool – Glasgow Rangers ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Inter Mailand – FC Barcelona um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Ajax Amsterdam – SSC Napoli um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Porto – Bayer Leverkusen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

FC Brügge – Atletico Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Salzburg – Dinamo Zagreb ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

RB Leipzig – Celtic Glasgow ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Chelsea – AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Real Madrid – Shakthar Donezk um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Sevilla – Borussia Dortmund um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Benfica Lissabon – Paris Saint-Germain um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Manchester City – FC Kopenhagen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Juventus Turin – Maccabi Haifa um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Bild: GEPA