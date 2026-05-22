Holt sich der FC Bayern das Double? Das DFB-Pokal-Finale am Samstag live bei Sky

Im Olympiastadion in Berlin kommt es am Samstag ab 18:45 Uhr zum DFB-Pokal Finale – live bei Sky

Bayern München mit Konrad Laimer trifft auf den Titelverteidiger VfB Stuttgart

Finale in Berlin: Im DFB-Pokal steht am Samstag das Finale zwischen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart an. Der Bundesliga-Champion steht zum ersten Mal seit 2020 wieder im Endspiel des Pokals. Im Halbfinale setzten sich die Bayern dank Toren von Harry Kane und Luis Diaz mit 2:0 gegen Bayer Leverkusen durch. Die Stuttgarter, die letztes Jahr das Finale gegen Arminia Bielefeld gewinnen konnten, schlugen im Semifinale den SC Freiburg mit 2:1 nach Verlängerung. Die beiden Mannschaften stehen sich zum dritten Mal im Endspiel gegenüber. Bisher setzten sich immer die Münchner durch. Dürfen die Bayern den 21. Triumph im DFB-Pokal bejubeln oder schafft Stuttgart die Titelverteidigung? Die Antwort gibt es live bei Sky.

Das Finale des DFB-Pokals live bei Sky:

Samstag

18:45 Uhr: FC Bayern München – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Mix, Sky Sport 4 und Sky Sport UHD

Bild: Imago