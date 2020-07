“Holzfäller” Haaland braucht einen Backup in Dortmund – Diese Kandidaten kommen in Frage

Erling Haaland ist seit seinem Winter-Wechsel zu Borussia Dortmund im Angriff gesetzt. Der frühere Salzburger ist im Sturmzentrum des BVB nicht wegzudenken, trotzdem brauchen die Dortmunder für die kommende Saison einen Ersatzmann, falls sich der norwegische Shootingstar verletzt oder eine Pause braucht.

Drei Spieler sind bei Dortmund angeblich im Gespräch. Ein Kandidat spielt in Mexiko und heißt Jose Macias, ein weiterer Wunschspieler kickt in Argentinien und heißt Adolfo Gaich. Europa-Erfahrung hat lediglich das dritte Transferziel des BVB: Odsonne Edouard spielt derzeit in Schottland bei Celtic Glasgow, wo er in der vergangenen Saison 21 Ligatore in 27 Spielen erzielte.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA