Holzhauser-Club Beerschot verliert bei Trainerdebüt von Still

Auch Will Still hat den Negativtrend beim belgischen Fußball-Erstligisten Beerschot nicht stoppen können. Beim Debüt des 28-jährigen Trainers setzte es am Mittwoch bei Eupen eine 1:3-Niederlage, und die sieglose Serie wuchs auf acht Partien an, in denen man nur zwei Punkte sammeln konnte.

Top-Schütze Raphael Holzhauser spielte durch, blieb aber neuerlich ohne Torerfolg, ganz im Gegensatz zum Ex-Salzburger Smail Prevljak, dem auf der anderen Seite der 1:1-Ausgleich gelang.

Still ist der jüngste Cheftrainer in der ersten belgischen Liga seit dem zweiten Weltkrieg.

(APA)

Artikelbild: Imago