Holzhauser in Belgien weiter on fire! Sieg und 10. Tor im 13. Spiel

Raphael Holzhauser ist in der belgischen Fußball-Jupiler-Pro-League einfach nicht zu stoppen.

Der 27-jährige Offensivspieler erzielte am Sonntag beim 2:1-Heimerfolg seines Clubs Beerschot gegen Anderlecht seinen bereits zehnten Liga-Saisontreffer. Diese Ausbeute schaffte er in nur 13 Partien. Der ÖFB-Teamspieler machte mit dem 2:0 in der 50. Minute den Sack zu, war dabei nach einem vom Torhüter zuerst noch parierten Elfmeter im Nachschuss erfolgreich.

Holzhauser führt damit auch alleinig die Schützenliste der Liga an. Beerschot ist nach 13 Runden mit 25 Punkten Tabellenzweiter.

(APA)

Bild: Getty