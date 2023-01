Holzhauser-Klub trennt sich von Trainer

via

Günther Gorenzel ist ab sofort auch als Interimstrainer des deutschen Fußball-Drittligisten 1860 München tätig. Der Tabellensechste trennte sich nach der 1:2-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden am Montagabend von Coach Michael Köllner, wie der Club am Dienstag verlautete. Nun soll vorerst der seit Februar 2019 als Sport-Geschäftsführer werkende 51-jährige Steirer Gorenzel in Doppelfunktion den Club zurück auf die Siegerstraße führen.

Klares Ziel der Münchner, die aus den jüngsten sieben Pflichtspielen nur vier Punkte holten, ist der Aufstieg in die 2. Liga, deshalb hatten sie sich erst kürzlich auch mit Ex-ÖFB-Teamspieler Raphael Holzhauser leihweise bis Sommer prominent verstärkt. Der 29-jährige Mittelfeldspieler stand bei seinen drei bisherigen Einsätzen immer in der Startformation und erzielte beim 3:1-Erfolg gegen Zwickau auch seinen ersten Saisontreffer. Die anderen zwei Partien gingen allerdings verloren. Die Münchner liegen nach 20 Partien sieben Punkte hinter den Fix-Aufstiegsrängen zurück, auf den Relegationsplatz fehlen nur drei Zähler.

„Wir haben die Gesamtentwicklung intensiv analysiert und diskutiert. Trotz vieler Gespräche und gemeinsamer Aufarbeitung von Problemfeldern hat sich die gewünschte Entwicklung der Mannschaft nicht eingestellt und Muster, die bereits vor der zweimonatigen Winterpause zu erkennen waren, treten immer wieder zum Vorschein. Wir sehen nicht nur unsere Saisonziele akut in Gefahr und sehen uns daher gezwungen zu handeln“, verlautete Gorenzel, dem der 41-jährige Deutsche Stefan Reisinger als Co-Trainer zur Seite stehen wird.

