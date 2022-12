Hommage an Ronaldo & Neymar: Richarlison mit besonderem Tattoo

Wenige Tage nach dem WM-Aus im Elfmeterschießen gegen Kroatien hat sich Brasiliens Richarlison tätowieren lassen – mit einem auffälligen Motiv.

Auf seinem Rücken hat sich der 25-Jährige, der bei der Weltmeisterschaft drei Treffer erzielte, prominente Gesichter auf den Rücken tätowieren lassen: Neben der brasilianischen Ikone Ronaldo und seinem Teamkollegen Neymar hat er sich auch selbst auf seinem Körper verewigt.

Yes this tattoo is real.

Richarlison is different. pic.twitter.com/PjO0y3mEoJ

— Shirtless Plantain Show 🇳🇬 (@theplantainshow) December 13, 2022