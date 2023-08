Honsak trifft bei Darmstadt-Pleite gegen Liverpool

ÖFB-Legionär Mathias Honsak hat bei einem Testspiel von Darmstadt 98 gegen den FC Liverpool getroffen.

Die „Reds“ gewannen den Test gegen den Bundesliga-Aufsteiger mit 3:1 (2:1). Dem 26-jährigen Honsak gelang in der 10. Minute der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für die „Lilien“. Für Liverpool erzielten Mohamed Salah (5.), Diogo Jota (8.) und Luis Diaz (59.) die Treffer.

Honsak wurde beim Testspiel in Preston (England) zur Halbzeit ausgewechselt. Die weiteren Legionäre Christoph Klarer und Emir Karic spielten bis zur 68. bzw. 69. Minute. Nemanja Celic war nicht im Kader.

Darmstadt bestreitet am kommenden Montag (18 Uhr) das erste Pflichtspiel der Saison. In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft der Aufsteiger auf den FC Homburg. Liverpool trifft am 1. Spieltag der Premier League am Sonntag auswärts auf den FC Chelsea (17:30 Uhr live auf Sky – holt euch jetzt den SkyX-Traumpass).

(Red.)

Bild: Imago