Honsak trifft erneut! Heidenheim sichert Klassenerhalt in der Relegation

Der FCH gewann durch ein 2:1 (1:1) im Rückspiel die „Zwergen-Relegation“ gegen die SV Elversberg. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.

Mathias Honsak (9.) und Leo Scienza (90.+5) trafen für den 16. der Deutschen Bundesliga gegen den Zweitliga-Dritten, für den Robin Fellhauer (31.) ausgeglichen hatte. Damit bleibt es beim klaren Vorteil der Erstligisten: Seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 setzte sich in nur drei von 17 Duellen der Zweitligist durch.

Elversberg-Märchen bleibt ungekrönt

Die Elversberger konnten ihren märchenhaften Aufstieg der vergangenen Jahre nicht krönen. Erst 2023 war dem Verein aus der 13.000-Einwohner-Gemeinde Spiesen-Elversberg unter der Regie von Coach Horst Steffen der Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga gelungen. Zuletzt war das Saarland in der Saison 1992/93 durch den 1. FC Saarbrücken in der Eliteklasse vertreten.

„Es ist wurscht, wie ich das Hinspiel bewerte. Eigentlich ist es gut, dass wir nicht vorne liegen, damit wir nicht glauben, irgendetwas verteidigen zu müssen. So gehen wir wieder nach vorne los – Feuer frei“, sagte Steffen kurz vor dem Anpfiff bei Sky. Sein Gegenüber Schmidt war sich sicher, dass „viel im Kopf“ entschieden wird: „Die Mannschaft ist bereit und selbstbewusst. Gleich muss jeder funktionieren.“