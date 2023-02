Honsak über mögliche Einberufung ins ÖFB-Team: „Dafür arbeite ich jeden Tag hart“

Mathias Honsak schwimmt mit seinem Klub Darmstadt 98 aktuell auf der Erfolgswelle. Die „Lilien“ führen aktuell die Tabelle der 2. deutschen Bundesliga an und Honsak befindet sich nach überstandener Verletzung in Top-Form.

In den letzten vier Spielen traf der ÖFB-Legionär dreimal und leistete einen Assist. „Ich bin keine Maschine, die immer trifft. Natürlich bin ich sehr froh, dass ich nach meiner Verletzung so stark zurückgekommen bin. Ich hoffe, es geht so weiter, ich gebe immer 100%. Dadurch stellt sich die gerade gute Quote heraus, denke ich“, sagte Honsak bei „Ruf Mich An“.

Mit seinen starken Leistungen spielt sich der Offensivspieler natürlich ins Rampenlicht. Folgt bald auch die Einberufung ins Österreichische Nationalteam? „Ich verfolge das Österreichische Nationalteam, das ist klar. Ich glaube, es ist von jedem Österreicher ein Traum. beziehungsweise bei mir ein Ziel, einmal für sein Land am Platz zu stehen. Dafür arbeite ich jeden Tag hart. Ich würde mich natürlich sehr freuen, aber davor heißt es Leistungen auf den Platz zu bringen“, so Honsak.

Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast | Folge #141 mit Mathias Honsak

Bild: Imago