Horn erobert Tabellenführung zurück – Vienna mit erster Ligapleite

via

via Sky Sport Austria

Der SV Horn hat zumindest für einen Tag wieder die Tabellenführung in der 2. Liga inne.

Die Niederösterreicher holten beim 3:1 (1:0) gegen den FC Liefering am Freitag den fünften Sieg im siebenten Spiel und liegen damit drei Punkte vor dem SKU Amstetten, der am Samstag Blau Weiß Linz empfängt. Verfolger Vienna kassierte indes in Lafnitz die erste Niederlage seit dem Wiederaufstieg.

Beim 3:0 in der Steiermark erzielten Neuzugang Jurica Poldrugac (20., 36.) und Stefan Umjenovic (89./Elfmeter) die Tore des nunmehr Tabellenfünften. Lafnitz zog damit an Punkten mit den Wienern gleich. In Horn trafen Julian Tomka (36.), Albin Gashi (56.) und Maximilian Pronichev (84.) für die Heimmannschaft, die nach zuletzt zwei 1:1 wieder auf die Siegerstraße zurückfand. Top-Sturmtalent Karim Konaté (52.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich der zehntplatzierten „Jungbullen“.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.