Horn schnappt sich Ex-Rapid-Talent

Der SV Horn präsentierte am Montag die erste Neuverpflichtung des Winters. Albin Gashi kehrt in die 2. Liga zurück und unterschreibt bei den Niederösterreichern einen Vertrag bis Sommer 2023.

Für den 24-Jährigen ist es eine Rückkehr nach Österreich. Zuletzt kickte Gashi eineinhalb Jahre in Albanien beim FK Kukesi. Beim albanischen Traditionsverein kam er auf 30 Spiele in der Liga sowie zwei Einsätze in der Europa League Qualifikation.

Der ehmalige Nachwuchsteamspieler wurde in der Akademie des SK Rapid ausgebildet, war danach beim FAC, in den Niederlanden beim FC Den Bosch und im Frühjahr 2019 bereits einmal im Waldviertel beim SV Horn engagiert. Der universell einsetzbare Offensivspieler hat die Erfahrung von 63 Spielen in der 2. Liga in den Beinen, in denen er fünf Tore sowie fünf Assists verbucht hat.

Jennings verlässt den SV Horn

Gleichzeitig gibt es auch einen Abgang zu vermelden. Der Vertrag mit den US-Amerikaner Izaiah Jennings wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Jennings, der im Sommer 2021 in Horn andockte, kam in dieser Saison auf elf Pflichtspieleinsätze (1 Tor, 2 Assists).

Bild: GEPA