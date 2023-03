Horner nennt Grund für Verstappen-Ausfall

Weltmeister Max Verstappen musste vorzeitig das Qualifying in Jeddah, Saudi-Arabien, beenden. Ein technischer Defekt machte dem Niederländer einen Strich durch die Rechnung. Teamchef Christian Horner gab im Nachgang einen Hinweis auf den Ausfallgrund.

Max Verstappen wird beim Großen Preis von Saudi-Arabien am Sonntag in Jeddah (live ab 18 Uhr auf Sky Sport F1) nur von Rang 15 starten. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister, Titelverteidiger und Vorjahressieger musste seinen Red Bull am Samstag im zweiten Zeitabschnitt in der Box mit einem Defekt abstellen. Bis zu dem Zeitpunkt galt Verstappen als sicherer Pole-Setter auf dem Stadtkurs. Zu dominant seine bisherigen Auftritte auf dem Jeddah Corniche Circuit.

VIDEO-Highlights: Das Qualifying in Jeddah

Verstappen, der in Q2 gerade eine neue Zeit setzen wollte, musste plötzlich abbrechen. Das Geräusch, das sein Motor zu diesem Zeitpunkt machte, ließ sofort an einer Fortsetzung des Qualifyings zweifeln. So kam es dann auch. Der Niederländer fuhr in die Box und stellte sein Auto ab.

Horner nennt wahrscheinlichen Grund für den Ausfall

Teamchef Christian Horner nannte im Nachgang den möglichen Grund am Sky Mikrofon: „Wir vermuten die Antriebswelle hat einen Defekt“, so Horner. „Aber wir müssen noch verstehen, woher dieser Defekt kam. Das werden die Jungs heute Nacht prüfen.“

Verstappen bestätigte dieses Gefühl bei Sky und ist enttäuscht darüber, nachdem er das Wochenende so dominierte: „Das ist ärgerlich, wenn sowas passiert. Bisher lief das Wochenende sehr gut. Das Auto hat gut funktioniert, wenn ich auf der Strecke war. Ich wäre gerne von weiter vorne gestartet, aber das kann man halt nicht mehr ändern.“

Bild: Imago