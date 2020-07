VIDEO-Highlights: Horror-Verletzung überschattet Bournemouth-Punktgewinn gegen Tottenham

via

Startrainer Jose Mourinho und seine Mannschaft mussten sich am Donnerstag mit einem 0:0 bei Abstiegskandidat Bournemouth begnügen. In der 55. Spielminute wurde aber Fußball schnell zur Nebensache, als bei einem Kopfballduell Ben Davies und Adam Smith zusammenprallen und der Außenverteidiger der Hausherren regungslos am Boden liegen blieb. Nach minutenlanger Behandlung wurde Smith inklusive Sauerstoffmaske mit der Trage vom Feld transportiert.

Bournemouth erzielte im Finish der Partie noch zwei Treffer, die wegen Abseitsstellung und Handspiel nach Gegencheck vom VAR nicht gegeben. Trotz zwölfminutiger Nachspielzeit endete das Spiel mit einem torlosen Remis. Auf Tottenham wartet am Sonntag nun das Derby gegen Erzrivale Arsenal.

