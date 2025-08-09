Horrorverletzung! NFL-Test abgebrochen

Bange Momente in der NFL (National Football League): Nach einer furchterregenden Verletzung von Gästespieler Morice Norris ist das Testspiel der Detroit Lions bei den Atlanta Falcons abgebrochen worden. Der 24-Jährige wurde in „stabilem Zustand“ ins Krankenhaus gebracht.

Lions-Safety Norris war in der Anfangsphase des Schlussviertels beim Versuch eines Tackles unglücklich mit dem Kopf gegen seinen Gegenspieler Nathan Carter geprallt. Sein Hals wurde dabei ruckartig stark nach hinten gedehnt. Norris wurde 20 Minuten lang auf dem Spielfeld behandelt und schließlich in einem Rettungswagen aus der Arena gebracht. „Er hat Gefühl in allen Extremitäten und kann sie bewegen“, teilten die Lions mit.

Nach Wiederbeginns des Spiels ließen beide Teams tatenlos die Uhr herunterlaufen. Rund sechs Minuten vor dem Ende wurde die Begegnung offiziell ausgesetzt.

(SID) / Bild: Imago