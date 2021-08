Horvath über Wechselgerüchte: “Bin noch da”

Der TSV Hartberg hat die Chance auf eine Überraschung gegen den FC Red Bull Salzburg verpasst. Trotz einiger Chancen müssen sich die Oststeirer gegen den Meister mit 0:1 geschlagen geben – Mittelfeldspieler Sascha Horvath lässt im Sky-Interview das Spiel Revue passieren und spricht über einen möglichen Wechsel.

“Wenn man gegen Salzburg die Chancen nicht reinhaut dann wird’s halt sehr schwer”, hadert der TSV-Profi mit der mangelhaften Chancenauswertung. Zuvor hatten die Hartberger drei gute Chancen in der zweiten Spielhälfte ungenutzt gelassen.

Horvath: “Weiß, was ich an Hartberg hab'”

Zu seinen Wechselabsichten will sich Horvath noch nicht äußern: “Gerüchte hin oder her, derweil bin ich noch da. Ich weiß, was ich an Hartberg hab’, die haben mich super aufgenommen.” Als Europacup-Teilnehmer gelten der LASK und Rapid trotz seiner Austria-Vergangenheit als Interessenten: “Das wird man sehen, was passiert.”

Korherr: “Möglichkeit auf Abgang besteht”

