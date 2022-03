Horvath: „Wir haben die Meistergruppe nicht heute verspielt“

Die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga geht fix ohne den LASK über die Bühne. Die Linzer erkämpften sich am Mittwochabend im Nachtragsspiel der 21. Runde in Pasching gegen den überlegenen Tabellenführer Red Bull Salzburg zwar ein torloses Remis (Spielbericht + Video-Highlights), können in der letzten Runde vor Ende des Grunddurchganges aber von Rang acht weg nicht mehr den Sprung unter die besten sechs Teams schaffen. Die letzten zehn Partien müssen daher in der Qualifikationsgruppe absolviert werden.

Sascha Horvath (LASK):

…nach dem Spiel über das Remis und die verpasste Meistergruppe: „Es tut weh, aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben 40 Minuten in Unterzahl gespielt und dass Salzburg einmal in Überzahl auf Zeit spielt, passiert auch nicht oft. Ich bin stolz auf die Mannschaft und das zeigt auch, was wir draufhaben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir Siebenter werden.“

…über häufige Spiele in Unterzahl: „Die erste gelbe Karte (für Rene Renner, Anm.) muss man nicht geben. Da hätte Salzburg auch einmal eine bekommen können. Aber da brauchen wir uns nicht ausreden. Wir haben die Meistergruppe nicht heute verspielt. Wir haben heute gezeigt, was wir können. Mit den Fans im Rücken werden wir jedes Spiel gefährlich werden.“