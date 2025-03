Hose extra tief – Yamal schießt nach van der Vaart-Kritik zurück

In Valencia erzielte nun ausgerechnet der Barca-Star in der Verlängerung das zwischenzeitliche 3:2 für Spanien und nahm mit seinem Torjubel explizit Bezug auf den Hosen-Part der Van-der-Vaart-Kritik. Yamal zog sich die Shorts extra weit nach unten, so dass man seine Unterhose sehen konnte.

Nach dem Sieg im Elfmeterschießen legte der Wirbelwind außerdem noch einmal bei Instagram nach und machte sich mit einer Vorher/Nachher-Collage von van der Vaart über den langjährigen niederländischen Nationalspieler lustig.

(sport.sky.de) Artikelbild: Imago