HSV bleibt mit erkämpftem Punkt in Düsseldorf an der Spitze dran

via

via Sky Sport Austria

Christoph Klarer hat den Hamburger SV am Freitagabend in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga unfreiwillig vor einer Niederlage bewahrt. Der Abwehrspieler von Fortuna Düsseldorf sorgte beim Heim-2:2 im Duell zweier Aufstiegsaspiranten in der 75. Minute mit einem Eigentor für den Endstand. Der bedrängte 22-Jährige überhob nach einer Hereingabe seinen eigenen Tormann. Düsseldorf ist damit nach 26 Runden weiter sieben Zähler hinter dem Dritten HSV Vierter.

Leader Darmstadt ist nach einem 1:0 beim 1. FC Nürnberg fünf Punkte enteilt. Emir Karic spielte bei den Siegern bis zur 75. Minute, im Gegensatz zum verletzt fehlenden Mathias Honsak.

(APA) / Bild: Imago