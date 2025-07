HSV gibt Angebot für ÖFB-Teamspieler ab

Der HSV ist weiter auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive – Mit Stefan Posch ist nun ein in der deutschen Bundesliga bekannter Verteidiger in den Fokus des Aufsteigers geraten.

Nach Sky Sport-Informationen hat der HSV ein Angebot für den 28-jährigen ÖFB-Teamspieler abgegeben. Posch steht beim FC Bologna noch bis 2026 unter Vertrag.

Der Hamburger SV ist sehr daran interessiert, den Innenverteidiger zu verpflichten. Noch hat der Spieler einem Transfer aber noch nicht zugestimmt. Finanziell müsste Posch erhebliche Einbußen hinnehmen – im Vergleich zu seinem Salär in Bologna oder bei Atalanta, wo er das vergangene halbe Jahr leihweise verbracht hatte.

Posch zum HSV? Entscheidung soll bald fallen

Der Abwehrmann, der einst über die U19- und Reservemannschaft der TSG Hoffenheim den Sprung zum Profi geschafft hatte, prüft derzeit seine Optionen. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

Nach einer einjährigen Leihe war Posch im Sommer 2023 für fünf Millionen Euro von den Kraichgauern nach Bologna gewechselt. In der vergangenen Saison kam der 1,90 Meter große Verteidiger auf insgesamt 19 Serie-A-Spiele, acht Einsätze in der Champions League sowie eine Partie in der Coppa Italia.

(Florian Plettenberg/skysport.de) / Bild: GEPA