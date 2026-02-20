HSV holt Remis bei Mainz

Der FSV Mainz und der Hamburger SV haben sich am Freitag in der deutschen Bundesliga mit einem 1:1 getrennt.

Nadiem Amiri schoss die Gastgeber in Führung (42.), Fabio Vieira gelang der Ausgleich (64.).

Die Mainzer, bei denen Stefan Posch und Phillipp Mwene durchspielten und Nikolas Veratschnig in der 59. Minute eingewechselt wurde, liegen damit als 13. vorübergehend drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Der Neunte HSV ist seit sechs Partien ungeschlagen.

(APA)/Bild: Imago