HSV nutzt Patzer der Konkurrenz nicht – Regensburg siegt spät

Der eine Halbzeit lang desolate Hamburger SV ist beim geplanten Sprung an die Spitze gestrauchelt.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter unterlag nach einer völlig indiskutablen Leistung in den ersten 45 Minuten beim Karlsruher SC 2:4 (0:3) und bleibt zehn Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga mit 48 Punkten hinter Darmstadt 98 (49) und vor dem 1. FC Heidenheim (47) Zweiter.

Paul Nebel (10.), Leon Jensen (17.) und Fabian Schleusener (32.) trafen vor der Pause für den entfesselt aufspielenden KSC. Die Gäste waren mit dem Ergebnis zu diesem Zeitpunkt noch gut bedient. Beim HSV wächst damit wieder die Angst, auch im fünften Anlauf die Rückkehr ins Oberhaus zu verpassen. Die Saisontreffer 15 und 16 von Robert Glatzel (50., 80.) waren zu wenig. Francisco Montero sah zudem die Ampelkarte (87., wiederholtes Foulspiel), Schleusener machte in Überzahl alles klar (89.). Danach sah Trainer Walter noch die Rote Karte.

Regensburg gibt Rote Laterne ab

Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Talfahrt beendet. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic kam bei Holstein Kiel zu einem glücklichen 2:1 (1:1) und verbesserte sich auf den Relegationsplatz. Für den SSV war es nach zehn Spielen ohne Sieg das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Seit einem 2:1 gegen Sandhausen hatte der Jahn zuletzt nur zwei von 30 möglichen Punkten geholt.

Kaan Caliskaner brachte den SSV in der 45. Minute überraschend in Führung, Steven Skrzybski (45.+4) glich kurz vor dem Wechsel noch aus. Prince Osei Owusu sorgte in der 87. Minute für den umjubelten Siegtreffer der Regensburger.

Rostock weiter im Abstiegskampf

Hansa Rostock steckt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter mitten im Abstiegskampf. Nach zuletzt fünf Niederlagen aus sechs Spielen gelang der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner trotz Führung und guter Gelegenheiten nur ein 1:1 (1:0) bei Hannover 96. Max Besuschkow (61.) erzielte nach dem Treffer von Rostocks Dennis Dressel (44.) den Ausgleich für die Niedersachsen, die damit ihrerseits erst den vierten Punkt aus den vergangenen acht Spielen ohne Sieg holten.

