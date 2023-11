Shakhtar Donezk trägt in der aktuellen Spielzeit seine Heimspiele in Hamburg aus. Wie es dazu kam erklärt Daniel Nolte, Leader of Business Unit Operations und Prokurist des Hamburger SV.



Außerdem äußert sich Shakhtar-Sportdirektor Darijo Srna vor dem Spiel gegen Royal Antwerpen (jetzt live auf Sky Sport Austria 4 – streame mit dem SkyX-Traumpass) über den Krieg in der Ukraine.

Srna: „Ich hoffe, dass der Krieg bald vorbei ist“