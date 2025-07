HSV schnappt sich Braunschweig-Torjäger

Von der Hamburger Straße nach Hamburg: Der Hamburger SV hat Angreifer Rayan Philippe vom deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig verpflichtet. Der 24-Jährige hatte in der vergangenen Saison in zwei Duellen drei Treffer gegen den Bundesliga-Rückkehrer erzielt.

„Rayan war in Braunschweig absoluter Leistungsträger und insbesondere in dieser Saison ein wesentlicher Faktor für den Klassenerhalt der Eintracht“, sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz über den Franzosen. Zur Vertragslaufzeit machten die Hamburger keine Angaben, die Ablöse liegt nach Sky Sport Informationen zwischen 2,5 Millionen Euro und 3,5 Millionen Euro.

Philippe hatte in der vergangenen Saison in 37 Pflichtspielen 14 Tore erzielt, eines davon in der Verlängerung des Relegations-Rückspiels gegen den 1. FC Saarbrücken im Stadion an der Hamburger Straße. Der Linksfuß war 2023 als Torschützenkönig der luxemburgischen Liga nach Braunschweig gekommen.

(SID)

Beitragsbild: Imago