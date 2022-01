Kurioser Kainz-Elfmeter zählt nicht! HSV schockt Köln im Krimi vom Punkt

Der Hamburger SV hat den 1. FC Köln aus dem deutschen Fußball-Cup geworfen. Der Zweitligist setzte sich am Dienstagabend im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten mit 4:3 im Elfmeterschießen durch.

Negativ im Mittelpunkt stand in der Entscheidung Florian Kainz. Der ÖFB-Teamstürmer trat als Letzter an, rutschte beim Schuss mit dem linken Standbein weg und schoss sich mit rechts selbst leicht an den Fuß, weshalb das Tor vom Schiedsrichter nicht anerkannt wurde.

Kainz im Interview nach dem Match

„Ich bin weggerutscht. Für mich persönlich ist das eine schwierige Geschichte. Ich werde damit umgehen können“, sagte Kainz bei Sky.

Schiri Schlager klärt auf: “Eine Doppel-Berührung“ bei Kainz

Auch Karlsruhe weiter

Der Karlsruher SC steht nach einem Arbeitssieg erstmals seit 25 Jahren im DFB-Pokal-Viertelfinale. Der KSC gewann beim kampfstarken Drittligisten 1860 München am Dienstagabend 1:0 (0:0), Marvin Wanitzek erzielte für den Zweitliga-Zehnten das entscheidende Tor per Handelfmeter (70.).

