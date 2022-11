HSV schüttelt Herbstfrust ab – Hannover bleibt dran

Tim Walter fuchtelte wild mit den Armen, peitschte sein Team pausenlos nach vorne und jubelte am Ende überschwänglich: Der Hamburger SV hat nach frustrierenden ersten Herbstwochen den Negativtrend durchbrochen und sich mit einem 3:2 (2:1)-Erfolg im Spitzenspiel beim SC Paderborn eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurückgemeldet.

Der Ligafavorit schob sich zur vollen Zufriedenheit seines Trainers am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga an den Ostwestfalen vorbei auf Rang zwei der Tabelle hinter Darmstadt 98. Der SCP ist Dritter, auch Hannover 96 bleibt an der Spitzengruppe dran.

„Wir wussten, dass wir eine Reaktion zeigen mussten nach den vergangenen Partien und das ist perfekt gelungen. Wir haben 90 Minuten hart gekämpft und am Ende verdient gewonnen“, sagte HSV-Torjäger Robert Glatzel. „Meine Mannschaft hat sehr viel Energie versprüht und ich glaube, dass es den Ausschlag gegeben hat, dass wir das Spiel gewinnen wollten“, sagte Walter.

Für die Gäste avancierte Jean-Luc Dompe mit drei Torbeteiligungen zum Matchwinner und zeigte sich anschließend „sehr glücklich“. Nach dem frühen Rückstand durch Doppelpacker Robert Leipertz (3., 51.) legte Dompe für Glatzel (23.) und Laszlo Benes (69.) auf. Dazu traf der quirlige Franzose kurz vor dem Pausenpfiff nach einem Tempodribbling auch noch selbst (45.+1).

Die Konkurrenz hatte nach den jüngsten Rückschlägen ganz genau hingeschaut, ob der Aufstiegsfavorit aus Hamburg wieder in die Spur findet. Der letzte Erfolg war zuvor am 30. September in Hannover (2:1) gelungen – es folgten Wochen, die erste Zweifel an der Widerstandsfähigkeit des HSV-Teams aufkommen ließen.

Auch vor 15.000 Zuschauern in Paderborn war diese gefragt, der SCP bereitete den Gästen vor allem zu Beginn große Problem. Torhüter Daniel Heuer-Fernandez verhinderte gegen Marcel Hoffmeier (22.) das 0:2, kurz danach veränderte sich die Hamburger Körpersprache mit dem Ausgleich durch Glatzel. In der zweiten Hälfte spielten beide Teams in einer kurzweiligen Partie auf den Sieg.

Auch die Lilien aus Darmstadt hatten am Samstagabend beim FC St. Pauli einen Auswärtserfolg angepeilt. Doch die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht musste sich mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Der beim HSV ausgebildete Frank Ronstadt brachte die Gäste mit einem Traumtor in Führung (60.), St. Pauli konterte neun Minuten später durch Lukas Daschner.

Hannover bleibt nach einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen den Karlsruher SC, für den Hendrik Weydandt (56.) sorgte, auf Tuchfühlung. Das Team von Trainer Stefan Leitl, das durch Havard Nielsen einen Elfmeter verschoss (43.), ordnet sich im Tableau vorerst hinter dem 1. FC Heidenheim und vor der mit 2:1 in Kiel erfolgreichen Fortuna aus Düsseldorf auf Rang fünf ein.

(SID)/Bild: Imago