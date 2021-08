HSV und Freiburg ziehen in zweite DFB-Pokal-Runde ein

via

Trainer-Urgestein Christian Streich hat mit Fußball-Bundesligist SC Freiburg auch zum zehnten Mal in Folge die erste Runde im DFB-Pokal überstanden. Die lange Zeit überlegenen Breisgauer setzten sich bei Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers knapp, aber verdient mit 1:0 (1:0) durch. Jonathan Schmid traf für den Erstligisten in der 45. Minute.

Freiburg feierte damit vor dem Bundesligastart am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld das erhoffte Erfolgserlebnis, allerdings hätte der Ertrag gegen den eine Stunde lang harmlosen Drittligisten deutlich höher ausfallen müssen. Zuletzt waren die Freiburger 2011 in der ersten Pokalrunde (2:3 gegen Unterhaching) gescheitert, damals noch unter Trainer Marcus Sorg.

Auch HSV weiter

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit viel Mühe die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter setzte sich im Nordduell beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig mit 2:1 (1:1) durch und verhinderte den fünften Erstrunden-K.o. seit der Saison 2012/13.

Jan Gyamerah (29.) und Neuzugang Robert Glatzel (69.) trafen für die Hanseaten, die im vierten Anlauf endlich die Bundesliga-Rückkehr schaffen wollen. Braunschweigs Neuzugang Luc Ihorst (44.) sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleich.

Rostock siegt

Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock hat es im Nachsitzen in die zweite Runde des DFB-Pokals geschafft. Im ligainternen Erstrunden-Duell besiegte das Team von Trainer Jens Härtel am Sonntag den 1. FC Heidenheim nach Verlängerung mit 3:2 (1:1, 0:1). Heidenheims Kapitän Patrick Mainka (57.) per Eigentor, Calogero Rizzuto (94.) und Ridge Munsy (120.) sorgten für den Triumph, für die Gäste trafen Mainka (25.) und Stefan Schimmer (108.).

