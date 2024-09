HSV und Paderborn lassen im Duell der Verfolger Punkte liegen

Der Hamburger SV und der SC Paderborn haben im Verfolgerduell der 2. deutschen Bundesliga den Sprung auf die Aufstiegsränge verpasst.

Nach einer wilden zweiten Halbzeit stand am Samstag ein 2:2 (0:0), der HSV um Trainer Steffen Baumgart machte gegen dessen Ex-Klub zweimal einen Rückstand wett. Paderborn (13 Punkte) und Hamburg (12) verloren damit vorerst den Anschluss an Tabellenführer Fortuna Düsseldorf (17).

Die Gäste waren durch Filip Bilbija (46./60.) zweimal in Führung gegangen, für den 24-Jährigen war es der erste Zweitliga-Doppelpack seiner Karriere. Die beiden Hamburger Mittelstürmer Robert Glatzel (54.) und Davie Selke (67.), gemeinsam von Beginn an aufgeboten, glichen jeweils aus.

Weiter ungeschlagen: Magdeburg klettert auf Rang zwei

Der 1. FC Magdeburg ist dem Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf weiter dicht auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz setzte sich bei Darmstadt 98 mit 2:1 (1:1) durch und kletterte mit 15 Punkten auf Rang zwei.

Nach dem Darmstädter Führungstreffer durch Isac Lidberg (11.) glich Livan Burcu (22.) für Magdeburg aus und beschenkte sich an seinem 20. Geburtstag selbst. Wenig später glänzte der Torschütze als Vorlagengeber beim Treffer von Connor Krempicki (48.). Den Sieg brachte der FCM trotz Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Marcus Mathisen (73.) über die Zeit.

Nur zwei Zähler beträgt der Rückstand der Magdeburger, die seit sieben Spielen ungeschlagen sind, auf den Tabellenführer aus Düsseldorf. Darmstadt steckt nach der Niederlage mit fünf Punkten hingegen weiter im Tabellenkeller fest.

Kaiserslautern nur Remis in Regensburg

Der 1. FC Kaiserslautern sucht nach dem guten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin seinen Schwung. Beim Schlusslicht Jahn Regensburg kam das Team von Trainer Markus Anfang am Samstag nicht über ein 0:0 hinaus, der FCK blieb damit im vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg – aus den ersten drei Spieltagen hatte die Mannschaft noch sieben Punkte geholt.

Kaiserslautern (9 Punkte) hat nach sieben Spielen den Anschluss an die Aufstiegsregion vorerst verloren. Regensburg (4) holte nach vier Niederlagen immerhin wieder einen Punkt, am Samstag hatte die Mannschaft aber durchaus Chancen auf den Sieg.

