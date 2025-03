HSV verpasst dritten Sieg in Serie

Der Hamburger SV hat in der 2. Deutschen Bundesliga den dritten Sieg in Serie verpasst und muss um die Tabellenführung zittern. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin kam am Freitagabend gegen die SV Elversberg nicht über ein 0:0 hinaus. In der Tabelle liegt der HSV mit 49 Punkten weiter an der Spitze, der 1. FC Köln kann aber am Samstag (13 Uhr/Sky) mit einem Sieg beim SC Paderborn vorbeiziehen.

„Natürlich wollen wir immer gewinnen. Am Ende ist es aber ein Punkt, der ist immer etwas wert“, sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau bei Sky: „Wir sind immer noch Erster.“

Polzin konnte gegen Elversberg im Sturm wieder auf Torjäger Davie Selke setzen, der beim überzeugenden 3:0 beim 1. FC Magdeburg vor der Länderspielpause gelbgesperrt gefehlt hatte. Sein Ersatz Ransford-Yeboah Königsdörffer, gegen die Magdeburger Spieler des Spiels, musste dagegen wieder auf der Bank Platz nehmen.

Die Gastgeber begannen dominant. Eine verunglückte Flanke von William Mikelbrencis landete auf der Latte (14.), kurz darauf verpasste Selke aus bester Position nur um Zentimeter den Ball (19.). Immer wieder rollten Angriffe in Richtung Elversberger Strafraum – so auch nach etwas über einer halben Stunde, doch Ludovit Reis‘ Kopfball ging knapp über das Tor (33.). Kurz darauf verhinderte dann Daniel Heuer Fernandes mit einer tollen Parade ein Eigentor von Mikelbrencis (40.).

Im zweiten Durchgang traten nun auch die Gäste offensiver auf, Hamburg bekam zunehmend Probleme. Einen Schuss von Lukas Petkov parierte Heuer Fernandes (61.). Auf der Gegenseite traf Marco Richter mit seinem Schlenzer nur die Latte (78.).

(SID) / Artikelbild: Imago