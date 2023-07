HSV vs. Schalke & Düsseldorf vs. Hertha: Die Topspiele zum Auftakt der 2. Deutschen Bundesliga live auch in UHD/HDR

Sky Experte Torsten Mattuschka, Thomas Wagner, Nele Schenker und Martin Groß führen am Freitag ab 19:30 Uhr durch das Eröffnungsspiel in Hamburg

Das Topspiel am Samstagabend mit Sky Experte Sören Gonther und Stefan Hempel ab 20:00 Uhr live aus Düsseldorf

Alle weiteren Partien am Samstag (ab 12:30 Uhr) und am Sonntag (ab 13:00 Uhr) live und exklusiv wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz

Sky Sport überträgt alle 306 Partien der 2. Deutschen Bundesliga 2023/24 live, 272 davon exklusiv

Wien, 27. Juli 2023 – Die 2. Deutsche Bundesliga meldet sich aus der Sommerpause zurück. Zahlreiche prägende Vereine und ehemalige Meister der Deutschen Bundesliga, volle Stadien und viele Teams, die sich Hoffnungen auf den Aufstieg machen, versprechen eine packende 50. Saison. Sky Sport überträgt auch 2023/24 alle 306 Spiele live, 272 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz.

Ab Freitagabend rollt der Ball endlich wieder, wenn der HSV und der FC Schalke 04 die Jubiläumssaison eröffnen. Sky Experte Torsten Mattuschka, Moderator Thomas Wagner, Reporterin Nele Schenker und Kommentator Martin Groß führen ab 19:30 Uhr durch das Eröffnungsspiel im Volksparkstadion. Exklusiv für Sky Q Kund:innen steht das Duell der beiden Aufstiegsfavoriten auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in UHD/HDR zur Verfügung.

Gleiches gilt für das Topspiel am Samstagabend, dass auch in dieser Saison an jedem Spieltag live in UHD/HDR übertragen wird. Zum Auftakt empfängt Fortuna Düsseldorf den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Stefan Hempel führt ab 20:00 zusammen mit Sky Experte Sören Gonther durch den Abend.

Am Samstag- und Sonntagmittag überträgt Sky ab 12:30 Uhr bzw. 13:00 Uhr alle weiteren Begegnungen des ersten Spieltags live und exklusiv als Einzelspiele und in der Konferenz. Vier Partien stehen am Samstag auf dem Programm: der 1. FC Kaiserslautern trifft auf den FC St. Pauli mit ÖFB-Legionär David Nemeth, der SV Elversberg feiert bei Hannover 96 und dem Ex-Rapid Spieler Louis Schaub seine Zweitliga-Premiere und die beiden weiteren Aufsteiger aus Osnabrück (gegen den KSC) und Wehen Wiesbaden (gegen den 1. FC Magdeburg) nach zwei- bzw. dreijähriger Abwesenheit ihre Rückkehr in die 2. Deutsche Bundesliga.

Am Sonntag komplettieren die Paarungen Greuther Fürth gegen den SC Paderborn, Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg sowie Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel den Auftaktspieltag.

Die 2. Deutsche Bundesliga 2023/24 bei Sky Sport

Neben der Live-Übertragung aller 306 Spiele, davon 272 exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz präsentiert Sky Sport am Saisonende auch die Relegationsspiele um den Aufstieg und gegen den Abstieg live.

Künftig meldet sich Sky Sport mit der Vor- und Nachberichterstattung zu jeder Anstoßzeit live aus einem Stadion der 2. Deutschen Bundesliga. Nele Schenker, Hartmut von Kameke, Yannick Erkenbrecher und ab dieser Saison Thomas Wagner begleiten die Zuschauer:innen im Wechsel durch die Spieltage. Ihnen zur Seite steht freitags (ab 18:00 Uhr) und sonntags (ab 13:00 Uhr) immer einer der beiden Sky Experten Torsten Mattuschka und Sören Gonther, samstagmittags (ab 12:30 Uhr) begrüßen sie wechselnde Gäste am Mikrofon. Stefan Hempel und Sky Experte Torsten Mattuschka führen durch die Topspiele am Samstagabend.

Abgerundet wird jedes Wochenende am Sonntag von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr mit den Zusammenfassungen aller neun Partien in „Alle Spiele, alle Tore“. Bereits am Mittwochabend um 17:30 Uhr eröffnet „HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk“ auf Sky Sport News den Spieltag.

Der 1. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga live bei Sky Sport:

Freitag:

19:30 Uhr: Hamburger SV – FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

Samstag:

12:30 Uhr: die Konferenz auf und Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

12:30 Uhr: 1. FC Kaiserslautern – FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2

12:30 Uhr: Hannover 96 – SV Elversberg auf Sky Sport Bundesliga 3

12:30 Uhr: VfL Osnabrück – Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 4

12:30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Magdeburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

20:00 Uhr: Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

23:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

13:00 Uhr: die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event Sport

13:00 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 2

13:00 Uhr: FC Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 3

13:00 Uhr: Eintracht Braunschweig – Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 4

15:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga