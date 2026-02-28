Nach Sieg gegen Kaiserslautern: Paderborn klettert auf Aufstiegsplatz

Der SC Paderborn hat zehn Spieltage vor Saisonende einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga erobert.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann feierte beim 1. FC Kaiserslautern einen 2:1 (1:0)-Erfolg und übernahm damit zumindest für ein paar Stunden auch die Tabellenführung vor Schalke 04. Die Königsblauen würden am Samstagabend aber schon mit einem Punktgewinn bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth wieder vorbeiziehen.

Calvin Brackelmann (45.+7) und Filip Bilbija (90.+5, Foulelfmeter) sorgten mit ihren Treffern aber dafür, dass die Ostwestfalen nach dem Spieltag zumindest auf Rang zwei stehen. Für Paderborn war es der erste Auswärtssieg seit Mitte Dezember. Für Kaiserslautern rückt der Aufstieg durch die neunte Saisonniederlage in immer weitere Ferne, daran änderte auch das Tor von Kenny Prince Redondo (90.+8) nichts.

Hannover 96 holt wichtige Punkte im Aufstiegskampf

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat seine Aufstiegsambitionen unterstrichen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann bei Arminia Bielefeld am Samstagnachmittag 1:0 (0:0) und ist somit seit sechs Spielen ungeschlagen.

Bielefeld hingegen rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf. Das Team von Coach Mitch Kniat trennen vorerst nur vier Punkte vom Relegationsplatz. 96-Kapitän Enzo Leopold (63./Handelfmeter) erzielte per Strafstoß das Tor des Tages für die Niedersachsen, die im engen Aufstiegsrennen als Fünfter punktgleich hinter Relegationsplatz drei rangieren.

Kiel erkämpft Punkt bei Walter-Rückkehr

Tim Walter hat bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank von Holstein Kiel zumindest die Niederlagenserie des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten gestoppt. Die Norddeutschen erkämpften gegen Aufstiegsanwärter SV Elversberg ein 1:1 (0:0) und sammelten nach zuvor fünf Pflichtspielniederlagen in Folge wieder einen Zähler.

Jonas Therkelsen (63.) bescherte den Gastgebern, die weiter knapp vor der Abstiegszone liegen, nur kurz nach dem Rückstand durch David Mokwa (61.) das Remis. Die Saarländer verpassten damit den dritten Sieg in Folge, mischen im engen Aufstiegsrennen aber weiter kräftig mit.

(SID) Foto: Imago