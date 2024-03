HSV kassiert in Düsseldorf zweite Pleite unter Baumgart

Auch Steffen Baumgart bekommt den HSV in der 2. deuschen Fußball-Bundesliga noch nicht auf Aufstiegskurs. Der neue Trainer sah bei seinem ersten Auswärtsspiel eine 0:2 (0:1)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf in Unterzahl.

Nach der zweiten Pleite im dritten Spiel als Hamburger SV-Coach droht am Samstag das Abrutschen auf den vierten Rang. Mit dem erst zweiten Sieg im achten Spiel des Jahres meldete sich Düsseldorf im Rennen um die Rückkehr ins Oberhaus zurück und liegt nur noch einen Punkt hinter dem Tabellendritten.

HSV bleibt unter Baumgart ohne Punkt

Felix Klaus (11.) und Christos Tzolis (63.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Daniel Thioune, einem der Vorgänger Baumgarts, die an der Aufgabe in Hamburg scheiterten. Der eingewechselte Moritz Heyer sah die Gelb-Rote Karte (51.). Ein kapitaler Abspielfehler im Mittelfeld von Jonas Meffert leitete das zweite Tor ein: Dennis Jastrzembski schickte Tzolis, der sein 14. Saisontor erzielte. ÖFB-Legionär Marlon Mustapha kam in der 60. Minute in die Partie.

Im Abstiegskampf fuhr Hansa Rostock einen ganz wichtigen Sieg ein. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic rang den direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig mit 1:0 (0:0) nieder und verließ damit vorerst den direkten Abstiegsplatz 17. Kevin Schumacher (72.) erzielte den umjubelten Siegtreffer. Die ÖFB-Legionäre Tino Casali und Lukas Hinterseer blieben ohne Einsatz.

Mit dem ersten Sieg seit fünf Spielen und nun 25 Punkten rückte die Kogge auf Relegationsplatz 16 vor. Braunschweig, seit vier Partien ohne Erfolgserlebnis, fiel nach 25 Spieltagen mit 24 Zählern auf den vorletzten Rang zurück.

