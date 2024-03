Huber mit Tageshöchstweite in Vikersund-Quali

Der Salzburger Daniel Huber hat am Freitag in der Qualifikation für das zur Raw Air zählende Skifliegen in Vikersund die Tageshöchstweite erzielt.

Der ÖSV-Adler landete bei 238 Metern, dahinter folgten der Slowene Peter Prevc (235,5) und Hubers Landsmann, der Weltcup-Gesamtführende Stefan Kraft (233). Neben Huber und Kraft sind beim Bewerb am Samstag (16.00 Uhr) auch Michael Hayböck (Quali-13.), Daniel Tschofenig (20.), Manuel Fettner (28.) und Jan Hörl (29.) dabei.

(APA) / Artikelbild: GEPA