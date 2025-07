Hüft-OP! Teamstürmer Wukovits fällt monatelang aus

Eishockey-Nationalspieler Ali Wukovits fällt nach einer Hüftoperation monatelang aus. Wie sein Klub Red Bull Salzburg am Mittwoch bekannt gab, unterzog sich der Stürmer dem Eingriff schon am vergangenen Donnerstag.

Der 29-jährige Wukovits hatte in der vergangenen Saison wegen Problemen im Unterkörperbereich für den Meister nur 20 Spiele im Grunddurchgang absolviert, war im Play-off aber voll dabei. Er sagte danach für Österreichs WM-Aufgebot in Schweden ab.

Wukovits beginnt laut Clubangaben in den kommenden Tagen die Therapie, seine Ausfalldauer wurde mit mehreren Monaten angegeben. Der gebürtige Wiener war 2021 nach Salzburg gewechselt, in den vergangenen vier Jahren holte er mit dem Club viermal den Titel in der ICE Hockey League.

(APA) / Foto: GEPA