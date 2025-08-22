Hürzeler setzt auf Kampfgeist: Brighton trainiert mit MMA-Champion

Ungewöhnlicher Besuch bei Brighton & Hove Albion: Der deutsche MMA-Kämpfer Christian Eckerlin veröffentlichte via Instagram Fotos, die ihn beim Training mit den Seagulls zeigen.

Gemeinsam mit Premier-League-Stars wie Danny Welbeck und James Milner absolvierte der Frankfurter mitten im Mannschaftstraining Kampfsport-Übungen.

Ob Brighton-Trainer Fabian Hürzeler seinen Spielern auf diese Weise mehr Körperlichkeit vermitteln will? Möglich wäre es – schließlich gilt der 32-jährige Deutsche als jemand, der Wert auf Intensität legt.

Eckerlin, Mittelgewichts- und Weltergewichtschampion der German MMA Championship, bedankte sich bei Brighton mit den Worten: „Thanks for having me“. Die Verbindung könnte über Landsmann Hürzeler entstanden sein.

Bleibt abzuwarten, ob Brighton künftig noch mehr „kämpft“ – nicht nur im Trainingsraum, sondern auch auf dem Rasen.

Zweite Saison unter Hürzeler

Zum Saisonauftakt der Premier League kam Brighton & Hove Albion nicht über ein 1:1 gegen den FC Fulham hinaus. Am Sonntag wartet nun das Auswärtsspiel beim FC Everton auf die Seagulls.

International ist das Team von Fabian Hürzeler in dieser Spielzeit nicht vertreten – in der vergangenen Saison reichte es nur zu Rang acht in England höchster Spielklasse.

Hürzeler steht seit Juli 2024 an der Seitenlinie in Brighton und weist bislang einen soliden Punkteschnitt von 1,67 auf.

HIGHLIGHTS | Brighton & Hove Albion – FC Fulham:

(Red.) / Bild: Imago