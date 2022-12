Hürzeler wird Cheftrainer beim FC St. Pauli

Knapp drei Wochen nach der Trennung von Timo Schultz hat der deutsche Fußball-Zweitligist FC St. Pauli einen neuen Cheftrainer in den eigenen Reihen gefunden. Der Interimscoach und frühere Co-Trainer Fabian Hürzeler soll die Hanseaten wieder aus dem Tabellenkeller führen.

„Wir haben verschiedene Optionen geprüft und sind der Überzeugung, dass Fabian in dieser Situation die optimale Besetzung für uns ist“, sagte Sportchef Andreas Bornemann am Freitag. Der erst 29 Jahre alte Hürzeler soll am 29. Dezember in der Hansestadt vorgestellt werden.

Der neue Mann auf der Kommandobrücke geht positiv an seinen Job heran: „Es ist ein Privileg, hier arbeiten zu können. Ich habe riesige Lust auf die Arbeit.“ Der Posten des Co-Trainers soll zu Beginn des kommenden Jahres besetzt werden.

Unter Schultz hatten die Norddeutschen im nahezu abgelaufenen Kalenderjahr 2022 sportlich enttäuscht und waren von einem Aufstiegs- zu einem Abstiegskandidaten mutiert. Aktuell trennt den Millerntor-Klub als Tabellen-15. nur die bessere Tordifferenz von einem direkten Abstiegsplatz. Zum Rückrundenauftakt müssen die Kiezkicker am 29. Januar (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg antreten.

